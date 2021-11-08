Сестра Софии Ротару рассказала, почему певица забросила роскошную виллу в Ялте

Киев, 8 ноября. Знаменитая певица София Ротару забросила свои владения в Крыму. Артистка уже несколько лет не появляется в роскошном имении «Вилла София» в Ялте, сообщила сестра звезды сцены Аурика.

Родственница Ротару в последний раз была в Крыму в 2012 году. По ее словам, певица тоже давно не посещала полуостров. Ротару, как отметила Аурика, приезжала в Крым лет пять-шесть назад. Исполнительница хита «Я же его любила» отказалась от поездок на полуостров, как только он вернулся в состав России.

«Вилла София» сейчас не работает. Исполнительница выставила ее на продажу, однако покупатель так и не нашелся.

«Там закрыли все. Закрыли все и стоит. До лучших времен», — сообщила родственница Ротару в эфире шоу «Ужин с Дороти».

София Ротару живет в пригороде Киева в Конча-Заспе. По словам сестры, у артистки там свой дом, который она делит с сыном и невесткой, пишет Teleprogramma.pro.

Пару дней назад в Сеть попало видео с Софией Ротару, сделанное во время концерта в Берлине. Поклонники обратили внимание на дрожащие руки знаменитости и заподозрили у нее болезнь Паркинсона.