Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 13:02
13:01
Политика
Публицист Союстов: Перезапуск проекта Союзного государства РФ и РБ стартовал 4 ноября
12:57
Спорт
Сергей Прядкин занял пост советника президента УЕФА
12:56
Общество
Власти Дагестана указали на деструктивные силы, влияющие на отношения России с соседями
12:54
Общество
Букингемский дворец ответил на письмо школьницы из Новокузнецка
12:53
Шоу-бизнес
Кехман заявил, что на спектакль с Бузовой было куплено чуть больше 200 билетов
12:51
Экономика
Белоруссия планирует отгрузить через порты РФ около 2,3 млн тонн нефтепродуктов
12:48
Общество
Дмитрий Песков прокомментировал сбои с QR-кодами на портале «Госуслуги»
12:48
Политика
Авторы Strategic Culture назвали «манихейством» слова Байдена о «стабильном» диалоге с РФ
12:47
Общество
Госпитализированный с коронавирусом Александр Серов уже вернулся к работе
12:46
Общество
Песков: изменение срока действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 не обсуждается
Все новости

Сестра Софии Ротару рассказала, почему певица забросила роскошную виллу в Ялте
Шоу-бизнес
Сестра Софии Ротару рассказала, почему певица забросила роскошную виллу в Ялте
instagram.com  /  @sofiarotaru.official

Киев, 8 ноября. Знаменитая певица София Ротару забросила свои владения в Крыму. Артистка уже несколько лет не появляется в роскошном имении «Вилла София» в Ялте, сообщила сестра звезды сцены Аурика.

Родственница Ротару в последний раз была в Крыму в 2012 году. По ее словам, певица тоже давно не посещала полуостров. Ротару, как отметила Аурика, приезжала в Крым лет пять-шесть назад. Исполнительница хита «Я же его любила» отказалась от поездок на полуостров, как только он вернулся в состав России.

«Вилла София» сейчас не работает. Исполнительница выставила ее на продажу, однако покупатель так и не нашелся.

«Там закрыли все. Закрыли все и стоит. До лучших времен», — сообщила родственница Ротару в эфире шоу «Ужин с Дороти».

София Ротару живет в пригороде Киева в Конча-Заспе. По словам сестры, у артистки там свой дом, который она делит с сыном и невесткой, пишет Teleprogramma.pro.

Пару дней назад в Сеть попало видео с Софией Ротару, сделанное во время концерта в Берлине. Поклонники обратили внимание на дрожащие руки знаменитости и заподозрили у нее болезнь Паркинсона.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сестра Софии Ротару рассказала, почему певица забросила роскошную виллу в Ялте
крым жилье ротару
Комментировать