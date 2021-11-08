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Читатели The Times указали на лицемерие Запада после климатического саммита в Глазго

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 11:45
Политика
Читатели The Times указали на лицемерие Запада после климатического саммита в Глазго
Global Look Press  /  Han Yan/XinHua

Лондон, 8 ноября. Климатический саммит в Глазго продемонстрировал реальное отношение западных политиков к экологическим проблемам. К такому выводу пришли читатели британского издания The Times.

Газета обнародовала материал обозревателя Доминика Лоусона, который проанализировал прошедшую в Глазго Конференцию ООН по изменению климата. Эксперт отметил, что мероприятие не принесло желаемых результатов, а российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, не посетившие саммит лично, просто смеются над Западом.

Читатели The Times разделяют позицию автора статьи. Пользователи уверены, что климатический саммит, на котором присутствовали главы многих стран, был бесполезным, а лидеры России и Китая просто переиграли Запад.

«В действиях Запада вокруг климата очень много позы и очень мало реального действия. Это типичное западное поведение. Я сомневаюсь, что Си и Путин смеются. Возможно, тихо улыбаясь самим себе. В отличие от нас, кто ведет себя по-хамски», — написал юзер Chris Frankland.

Читатели The Times указали на лицемерие Запада после климатического саммита в Глазго
Global Look Press / Pignatelli/EUC

Плюс ко всему британцы заметили, что страны вряд ли откажутся от использования ископаемых источников энергии. Это касается и жителей Запада, которые хотят иметь отопление и горячую воду в холодные периоды. В заключении комментаторы сошлись во мнении, что саммит в Глазго обернулся провалом.

««Разводить понты» с конференции, на которую все прилетели на многочисленных специальных самолетах — источниках парниковых выбросов — это ни что иное, как лицемерие», — сообщил Steven Wren.

Как стало известно ранее, американский президент Джо Байден испортил воздух на саммите в Глазго. Инцидент произошел, когда 78-летний глава Белого дома общался на приеме с супругой британского принца Чарльза. После мероприятия Байдену вновь указали на деменцию, пишет НСН.

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