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Борис Моисеев обнародовал редкий совместный кадр с Аллой Пугачевой
Шоу-бизнес
Борис Моисеев обнародовал редкий совместный кадр с Аллой Пугачевой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 ноября. Знаменитый певец Борис Моисеев поделился с поклонниками архивным фото. Кадр был сделан в восьмидесятые. На нем присутствует именитая певица Алла Пугачева.

Артисты поддерживают теплые отношения на протяжении многих лет. Певец, проходящий длительную реабилитацию после инсульта, порадовал фолловеров, опубликовав редкое фото с подругой на своей странице в Instagram.

На снимке позируют Примадонна и исполнитель хита «Лучший из мужчин» в окружении двух девушек. Пугачеву легко можно узнать. Она с яркой и пышной шевелюрой, радостно смотрит в камеру. А вот Борис Моисеев не похож на себя. На старом снимке артист с темными волосами и бородой.

«Из архива», — скромно подписал снимок певец, не добавляя никаких подробностей.

Поклонники пришли в восторг от кадра. Они оставили десятки комментариев под снимком, попросили звезду не теряться и публиковать фотографии.

«Не теряйтесь из вида, Борис, вы супер! Как вы талантливы, здоровья на долгие годы!»;

«В детстве, в восьмидесятых, вы всегда мне казались не советским... Выставляйте почаще ваши фото из архива»;

«Супер! Редкая фотография. Все молодые, красивые и задорные», — пишут комментаторы.

Шесть лет назад певец прекратил активную концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. При этом музыкант продолжал записывать песни. Сейчас артист стал затворником. За ним ухаживает сиделка.

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моисеев фото пугачева
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