Военный эксперт Леонков высмеял план офицера ВМС США по «вытеснению» России из Черного моря

Москва, 8 ноября. Планы американских «экспертов» по вытеснению России из Черного моря не имеют ничего общего с реальностью, заявил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя интервью издания The Hill с офицером ВМС США.

Американское издание The Hill выпустило интервью с офицером ВМС США Брайаном Харрингтоном. Тот заявил журналистам, что проведение регулярных учений НАТО в Черном море в обход конвенции Монтре может якобы лишить Россию доминирования в регионе и вытеснить ее из него.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя статью The Hill в своем Telegram-канале, отметил, что Харрингтон, по всей видимости, не является компетентным специалистом.

«Люблю таких экспертов — мне бы шашку и коня, да на линию огня. "Вытолкать Россию из Черного моря" — оригинально и смешно одновременно. А вот пополнение кладбища кораблей на дне Черного моря — реально и больно!» — высказался эксперт.

Леонков отметил, что в дуэлях «флот против берега» обычно побеждают береговые ракетные комплексы и посетовал на то, что в военно-морской академии в Мэриленде будущих американских офицеров этому не учат. Резюмируя все сказанное, эксперт поспешил напомнить, что талисманом военно-морской академии ВМС США является козел по имени Билл, что уже многое говорит об уровне учебного заведения.

Спорная публикация The Hill вызвала живой отклик не только у российского эксперта, но и у зарубежной публики. Читатели издания напомнили Харрингтону, что у России на случай попыток вытеснить ее из Черного моря есть атомный беспилотник «Посейдон» и мощный флот.