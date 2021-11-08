Отец музыканта культовой группы Kiss Пола Стэнли скончался в 101 год

Вашингтон, 8 ноября. Участник группы Kiss Пол Стэнли сообщил о смерти папы на своей странице в соцсетях. Отцу музыканта должно было исполниться 102 года.

В официальной биографии Kiss «Kiss: Behind The Mask» отмечено, что его отец родился в США, а бабушка и дедушка имели «русско-венгерско-польские корни».

«Мой отец Уильям Эйзен покинул эту землю через 101 год и 7 месяцев. Его гордость за мои достижения была трогательной, как и его любовь к моей семье», - написал Стэнли.

Ранее стало известно о смерти отца актрисы Алены Хмельницкой. Папе артистки Александру Хмельницкому, который был артистом балета, было 83 года.