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Отец музыканта культовой группы Kiss Пола Стэнли скончался в 101 год

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 11:35
Общество
Отец музыканта культовой группы Kiss Пола Стэнли скончался в 101 год
pixabay.com

Вашингтон, 8 ноября. Участник группы Kiss Пол Стэнли сообщил о смерти папы на своей странице в соцсетях. Отцу музыканта должно было исполниться 102 года.

В официальной биографии Kiss «Kiss: Behind The Mask» отмечено, что его отец родился в США, а бабушка и дедушка имели «русско-венгерско-польские корни».

«Мой отец Уильям Эйзен покинул эту землю через 101 год и 7 месяцев. Его гордость за мои достижения была трогательной, как и его любовь к моей семье», - написал Стэнли.

Ранее стало известно о смерти отца актрисы Алены Хмельницкой. Папе артистки Александру Хмельницкому, который был артистом балета, было 83 года.

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смерть музыкант отец Пол Стэнли группа Kiss
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