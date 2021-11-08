Дарюс Каспарайтис считает сборную России одним из фаворитом Олимпиады в Пекине

Москва, 8 ноября. Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис полагает, что подопечные Алексея Жамнова могут выиграть хоккейный турнир в рамках 24-й зимней Олимпиады.

Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис дал интервью изданию «Чемпионат», в котором поделился ожиданиями от ОИ-2022 в Пекине. По его мнению, сборная России по хоккею под руководством Алексея Жамнова будет бороться за самые высокие места.

«Конечно, все может быть, но я верю в парней. Все надеются, все хотят сыграть здорово и выиграть олимпийские медали, в том числе и золотые. Это было бы большое достижение», — отметил Каспарайтис.

Хоккейный турнир в рамках Олимпиады в Пекине стартует 9 февраля 2022 года. Сборная России выступит в группе B, пишет RT. Ее соперниками станут команды Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее форвард сборной России Александр Овечкин набрал три очка в матче между «Вашингтоном» и «Флоридой». Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась победой хозяев со счетом 5:4.