Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 13:01
13:01
Политика
Публицист Союстов: Перезапуск проекта Союзного государства РФ и РБ стартовал 4 ноября
12:57
Спорт
Сергей Прядкин занял пост советника президента УЕФА
12:56
Общество
Власти Дагестана указали на деструктивные силы, влияющие на отношения России с соседями
12:54
Общество
Букингемский дворец ответил на письмо школьницы из Новокузнецка
12:53
Шоу-бизнес
Кехман заявил, что на спектакль с Бузовой было куплено чуть больше 200 билетов
12:51
Экономика
Белоруссия планирует отгрузить через порты РФ около 2,3 млн тонн нефтепродуктов
12:48
Общество
Дмитрий Песков прокомментировал сбои с QR-кодами на портале «Госуслуги»
12:48
Политика
Авторы Strategic Culture назвали «манихейством» слова Байдена о «стабильном» диалоге с РФ
12:47
Общество
Госпитализированный с коронавирусом Александр Серов уже вернулся к работе
12:46
Общество
Песков: изменение срока действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 не обсуждается
Все новости

Новый гендиректор МХАТа сообщил о «жесточайшем сокращении» штата
Общество
Новый гендиректор МХАТа сообщил о «жесточайшем сокращении» штата
Global Look Press  /  Semen Likhodeev

, 8 ноября. Московский художественный академический театр имени М. Горького готовится к сокращению нетворческого штата. Соответствующее заявление сделал Владимир Кехман.

Кехман заявил, что будет проводить «жесточайшее сокращение» из-за нарушенного баланса между творческим и управленческим коллективами. Он считает, что такого быть не должно. На примере других театров можно понять, что хорошие продажи билетов могут быть и с меньшим количеством сотрудников.

«Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много. Бюджет в месяц — 2 миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц», — цитирует РИА Новости заявление Кехмана.

Новый гендиректор МХАТа намерен пересмотреть размер всех зарплат. Он отметил, что готов расстаться со всеми, кто не захочет работать в новых условиях. Главная цель Кехмана — исправить ситуацию в театре, пишет телеканал «360».

Владимир Кехман сообщил, что в МХАТ имени М. Горького также проведут капитальный ремонт и заменят кресла в зрительном зале. Все работы планируют завершить к 90-летию актрисы Татьяны Дорониной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новый гендиректор МХАТа сообщил о «жесточайшем сокращении» штата
сокращение кехман штат мхат имени м. горького
Комментировать