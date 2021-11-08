Новый гендиректор МХАТа сообщил о «жесточайшем сокращении» штата

, 8 ноября. Московский художественный академический театр имени М. Горького готовится к сокращению нетворческого штата. Соответствующее заявление сделал Владимир Кехман.

Кехман заявил, что будет проводить «жесточайшее сокращение» из-за нарушенного баланса между творческим и управленческим коллективами. Он считает, что такого быть не должно. На примере других театров можно понять, что хорошие продажи билетов могут быть и с меньшим количеством сотрудников.

«Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много. Бюджет в месяц — 2 миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц», — цитирует РИА Новости заявление Кехмана.

Новый гендиректор МХАТа намерен пересмотреть размер всех зарплат. Он отметил, что готов расстаться со всеми, кто не захочет работать в новых условиях. Главная цель Кехмана — исправить ситуацию в театре, пишет телеканал «360».

Владимир Кехман сообщил, что в МХАТ имени М. Горького также проведут капитальный ремонт и заменят кресла в зрительном зале. Все работы планируют завершить к 90-летию актрисы Татьяны Дорониной.