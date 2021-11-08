Правительство РФ утвердило повышение тарифов ЖКУ в регионах

Москва, 8 ноября. Стоимость жилищно-коммунальных услуг изменится в России с 1 июля 2022 года и в каждом регионе будет разной, следует из распоряжения федерального правительства.

Как уточняет Life, в среднем повышение составит 4,3%. Больше всего тарифы вырастут в Чечне (+6,5%), Санкт-Петербурге (+6,3%), Крыму, Севастополе и Татарстане (+6,2%). Наименьший рост ожидается в Свердловской области (+2,9%), Республике Марий Эл (+3,2%) и на Чукотке (+3,3%). В Москве индексация тарифов составит 6%.

«Объявленное правительством повышение распространяется только на стоимость холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, газа, твёрдого топлива (при наличии печного отопления), а также на стоимость за отведение сточных вод и обращение с твёрдыми коммунальными отходами», — объяснили в ГБУ «Жилищник».

При этом, как уточнили в организации, есть еще другие услуги, которые формально не относятся к коммунальным, но все равно указываются в платежке. Например, содержание жилья, взносы на капремонт, оплата домофона и другие. Их стоимость также вырастет в 2022 году. Не исключено, что россияне увидят новые цифры уже в январских в квитанциях.

Впрочем, тарифы на коммунальные услуги не всегда растут. Ранее глава организации «Региональный центр "ЖКХ Контроль" Ленинградской области Сергей Худяев рассказал, что однажды стоимость отопления для россиян все-таки стала ниже.