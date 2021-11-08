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Сенатор Хоули обвинил администрацию Байдена в развале американской армии
Армия
Сенатор Хоули обвинил администрацию Байдена в развале американской армии
nara.getarchive.net  /  U.S. National Archives

Вашингтон, 8 ноября. Военнослужащие американской армии уделяют слишком много времени изучению материалов о критической расовой теории и другим непрофильным действиям в ущерб боевой подготовке. В этом виновна действующая администрация президента США Джо Байдена, заявил американский сенатор Джош Хоули.

Поражение морских пехотинцев США в учебном бою с британскими коммандос во время учений «Зеленый кинжал» объясняется фактическим развалом американской армии, сообщил члена комитета по вооруженным силам Сената США Джош Хоули, его цитирует издание The Daily Telegraph.

«Перестаньте ставить над военными гигантский социальный эксперимент, которого, по-видимому, хотят левые», — обратился законодатель к администрации Байдена.

По словам Хоули, усилия действующих американских властей способствуют очевидной деградации армии США и снижению боеспособности даже элитных подразделений.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предсказал превращение американских баз в Норвегии в «дымящиеся пещеры» при попытке США атаковать Россию. О внесении в Конгресс США резолюции с призывом вывести подразделения ВС РФ из Приднестровья сообщал RT.

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