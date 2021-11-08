Российская делегация оценила организацию голосования на выборах в Никарагуа

Манагуа, 8 ноября. Российская делегация во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрием Новиковым оценила процесс проведения президентских и парламентских выборов в Никарагуа. За волеизъявлением также наблюдали представители Абхазии, Северной Осетии, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.
#ENVIVO ????| Acompañante electoral de Rusia: la no injerencia en los asuntos internos de los países es nuestro principal principio— teleSUR TV (@teleSURtv) November 7, 2021
El día de las elecciones aún no ha finalizado, hace falta contar, hasta el momento ha tenido un nivel transparentehttps://t.co/9AqmrtdykO pic.twitter.com/8ZfkIGlkkI
Представители российской делегации рассказали, что выборный процесс соответствовал объективным стандартам, никарагауанцам был предоставлен свободный доступ к процедуре, и были соблюдены необходимые требования безопасности, касающиеся пандемии COVID-19. Также наблюдатели отметили слаженную работу Высшего избирательного совета (CSE) и других структур, участвующих в выборах: СМИ, армии и Национальной полиции.
«Было странно, когда мы в Европе слышали некоторые голоса, не признающие выборы, когда они еще даже не состоялись, мы считаем такое отношение абсурдным и мешающим», — сказал один из представителей российской делегации.
Ранее глава делегации Дмитрий Новиков также поблагодарил власти Никарагуа за то, что они дают возможность международным наблюдателям участвовать в избирательных и других процессах жизни страны. В состав наблюдательного органа также вошли депутаты Госдумы и члены избирательной комиссии Российской Федерации.
Выборы в стране завершились в 18:00 (03:00 8 ноября по Москве), в настоящее время идет подсчет результатов. Более 4,5 млн жителям нужно было выбрать президента, вице-президента, а также депутатов национальной ассамблеи и центральноамериканского парламента.