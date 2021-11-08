Российская делегация оценила организацию голосования на выборах в Никарагуа

Манагуа, 8 ноября. Российская делегация во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрием Новиковым оценила процесс проведения президентских и парламентских выборов в Никарагуа. За волеизъявлением также наблюдали представители Абхазии, Северной Осетии, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.

#ENVIVO ????| Acompañante electoral de Rusia: la no injerencia en los asuntos internos de los países es nuestro principal principio



El día de las elecciones aún no ha finalizado, hace falta contar, hasta el momento ha tenido un nivel transparentehttps://t.co/9AqmrtdykO pic.twitter.com/8ZfkIGlkkI — teleSUR TV (@teleSURtv) November 7, 2021

Представители российской делегации рассказали, что выборный процесс соответствовал объективным стандартам, никарагауанцам был предоставлен свободный доступ к процедуре, и были соблюдены необходимые требования безопасности, касающиеся пандемии COVID-19. Также наблюдатели отметили слаженную работу Высшего избирательного совета (CSE) и других структур, участвующих в выборах: СМИ, армии и Национальной полиции.

«Было странно, когда мы в Европе слышали некоторые голоса, не признающие выборы, когда они еще даже не состоялись, мы считаем такое отношение абсурдным и мешающим», — сказал один из представителей российской делегации.

Ранее глава делегации Дмитрий Новиков также поблагодарил власти Никарагуа за то, что они дают возможность международным наблюдателям участвовать в избирательных и других процессах жизни страны. В состав наблюдательного органа также вошли депутаты Госдумы и члены избирательной комиссии Российской Федерации.

Выборы в стране завершились в 18:00 (03:00 8 ноября по Москве), в настоящее время идет подсчет результатов. Более 4,5 млн жителям нужно было выбрать президента, вице-президента, а также депутатов национальной ассамблеи и центральноамериканского парламента.