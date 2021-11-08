Героический поступок парней из донской станицы спас три детские жизни

Ростов-на-Дону, 8 октября. Накануне в станице Владимировской Ростовской области загорелся частный дом. Случайное стечение обстоятельств спасло троих детей от гибели.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, хозяева отлучились ненадолго, оставив спящих внуков одних. Время было раннее — около семи утра.

Изначально возгорание произошло в придомовой постройке, но за считанные минуты огонь перекинулся на жилой дом. Проезжавшие мимо троюродные братья Даниил Попов и Антон Рыбалкин увидели клубы дыма, ребята остановили машину и побежали во двор.

Как оказалось, войти в помещение было невозможно. Вход уже был охвачен огнем, а дым становился более едким и густым. У окна стоял ребенок. Тогда ребята сняли решетку и вытащили девочку. Мужчины посадили ее в машину и стали выяснять, есть ли кто-то еще в доме. Однако ребенок, сон которого был нарушен испугом, ничего не мог объяснить. Тогда ребята решили проверить и снова залезли в горящий дом. Исследовав помещение, в дальней комнате они обнаружили двух спящих братьев. Мужчины схватили детей и побежали к разбитому окну, после чего вызвали пожарных.

Фото из личного архива Даниила Попова /

«Мы проезжали мимо и увидели, что около окна стоит дите, девочка лет десяти. Мы быстро побежали к дому, крикнули, чтобы девочка открыла окно, и стали снимать с окна решетку. Вытащили ребенка и спросили, есть ли еще кто-то в доме. Ребенок ничего не мог объяснить, она сказала, что дома была одна. Но мы решили проверить. Когда залезли в дом, в дальней комнате нашли двух пацанов, они спали под одеялом. Вместе с одеялом мы взяли в охапку ребят и побежали к окну. На улице оттолкали от дома одну машину. Потому что вторая, которая стояла рядом с домом, уже полностью сгорела. Я уверен, любой поступил бы так же, по крайней мере, любой человек так должен поступить», — рассказал ФАН Даниил Попов.

На место прибыли спасатели и медики, к счастью, помощь никому из детей не потребовалась. Однако дом сгорел почти полностью. В настоящее время дознаватели выясняют причину пожара.

В данный момент ГУ МЧС России по Ростовской области ходатайствует о представлении Антона Рыбалкина и Даниила Попова к награждению ведомственными наградами МЧС России.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники ГИБДД Волгодонска, пребывая на боевом дежурстве, первыми увидели возгорание в одной из квартир многоэтажки. Полицейские не остались в стороне и пришли на помощь людям.