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Фондовые биржи РФ могут перейти в «зеленую» зону

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 11:14
Экономика
Фондовые биржи РФ могут перейти в «зеленую» зону
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 ноября. Руководитель департамента ИГ1 «Универ Капитал» Андрей Верников отметил в статье для «Прайм», какие перспективы сейчас имеет отечественный рынок акций на фоне ситуации в нефтяном секторе.

Рынок акций Российской Федерации находится в прямой зависимости от стоимости черного золота, полагает эксперт Верников. С его точки зрения, нефтяные ценники крепко держатся сейчас у своих позиций около 79-80 долларов за баррель сорта Brent.

Основные сложности у так называемых «нефтемедведей», пишет экономист, это соревнование с американскими инвестиционными кредитными организациями. Аналитики Bank of America ожидают, что котировки североморской марки в следующем году выйдут на уровень в 85 долларов за «бочку», однако допускают также коридор от 100 до 120 долларов за баррель в промежутке 6-8 месяцев.

Специалисты Международного энергетического агентства указывают, что нефтяной сектор сейчас испытывает недостаток инвестирования. Представители МЭА отмечают, что для полноценного и эффективного удовлетворения спроса, промышленность должна вкладывать в развитие около 365 млрд долларов ежегодно, однако по факту подобной динамики не наблюдается.

Автор статьи подчеркивает, что среди серьезных рисков для энергоносителя — значительное и резкое замедление восстановления экономик в Соединенных Штатах Америки и в Китае. Сейчас же Верников прогнозирует открытие национальных биржевых площадок в «зеленой» зоне на фоне повышения цен нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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нефть прогноз brent акции верников
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