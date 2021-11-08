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Кехман назвал позором кресла МХАТа и анонсировал капремонт к 90-летию Дорониной

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 11:18
Общество
Кехман назвал позором кресла МХАТа и анонсировал капремонт к 90-летию Дорониной
Global Look Press  /  Semen Likhodeev/Russian Look

Москва, 8 ноября. Новый генеральный директор Московского художественного академического театра имени Горького Владимир Кехман рассказал о подготовке к капитальному ремонту. Все работы планируют завершить к осени 2023 года.

Кехман после вступления в должность генерального директора МХАТ имени М. Горького сделал несколько важных заявлений о дальнейшей судьбе театра. Он попросил приехать проектировщика, который оценил состояние инфраструктуры. Оказалось, что в здании есть ряд серьезных проблем, их планируют устранить в ближайшее время.

«Экспертная оценка его, конечно, меня очень сильно расстроила. Но тем не менее это уже в третий раз. Я очень надеюсь, что мы очень быстро сможем реализовать всю... Это будет не реконструкция даже. Это будет мощный и быстрый капитальный ремонт», — заявил Кехман в беседе с РИА Новости.

Срок окончания всех работ — 12 сентября 2023 года. В этот день актрисе Татьяне Дорониной исполнится 90 лет. Кехман хочет привести театр в порядок ко дню рождения знаменитости.

Гендиректор МХАТа также заявил, что в ближайшее время планируется заменить кресла в зрительном зале. Как отметил Кехман, на установленную мебель потратили государственные деньги.

«Эти кресла просто недостойны этого зала... Это дрова, а не кресла... Позорище просто», — высказался гендиректор.

Бизнесмен Владимир Кехман стал новым гендиректором МХАТа 27 октября. Решение о его назначении приняли в Минкультуры. В этот же день актер Константин Хабенский вступил в должность художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова.

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