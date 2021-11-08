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Индусы намазали друг друга коровьим навозом на ежегодном фестивале
Общество

Парад веселых индийских традиций продолжает праздник Гоури-хабба. Давший старт «коровьему безумию» фестиваль огней Дивали уже третий день собирает всех жителей селений на улице, чтобы те смогли принять участие в священном помазании.

Приверженцы индуизма верят, что давным-давно некое божество спустилось на землю и возродилось из коровьего помета. С тех пор у них утвердилось убеждение, что экскременты священного животного способны излечить любые болезни, начиная от облысения и заканчивая раковыми опухолями.

«В нашей деревне существует поверье, что из навоза родилось божество, поэтому из поколения в поколение мы празднуем этот праздник через три дня после фестиваля огней», — рассказывает местный житель Рави.

Ингредиенты для фестиваля везут на площадь грузовиками и укладывают толстым слоем. Участники, отвечая на самый частый вопрос, утверждают, что никакого неприятного запаха не ощущают.

«Кто-то говорит, что это плохо пахнет, но мы ничего не чувствуем, это вообще не пахнет. Это заряжает наши тела энергией. Все жители нашей деревни посещают фестиваль каждый год, даже если сейчас работают или живут в другой части страны. В последние годы сюда приезжает много посетителей из-за рубежа», — поделился местный житель Суреш.

Также он рассказал, что история празднования Гоури-хабба началась более 200 лет назад, и посулил этому празднику еще минимум полвека существования.

Ранее мы рассказывали, что на второй день празднования Дивали, индусы ложатся на землю, а по их спинам гонят стадо коров. Животные оставляют ссадины и ушибы на телах участников, но те вскакивают и продолжают танцевать, радуясь полученным травмам, поскольку они, по преданиям, приносят счастье.

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