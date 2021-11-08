Психолог Жавнеров рассказал о причинах массовых драк в Москве и Подмосковье

Минувшие праздничные выходные стали богатыми на события, которые уже несколько дней держатся в топе новостной повестки: избиение мужчины с ребенком группой лиц в Новой Москве, массовая драка в Домодедово и конфликт с рабочими, на которых набросились жители многоэтажки в Балашихе. Все эти ситуации объединяет одно: в конфликте участвует много граждан, это не просто драка в формате один на один.

ФАН обратился за экспертным комментарием к психологу Павлу Жавнерову, который рассказал, какие изменения в обществе привели к этом и почему такие ситуации происходят.

«Первый фактор в том, что люди на эмоциях не могут себя контролировать. Люди начинают драку, когда у них возникает сильная злость на оппонента, когда не в силах доказать свою правоту словами, в ход идут кулаки. Человек не в состоянии продолжать диалог и переходит на рукоприкладство», — говорит психолог Павел Жавнеров.

Вторым фактором, по мнению эксперта, является недоверие к полиции. Выражается это часто в том, что люди после драки реже обращаются в правоохранительные органы, некоторые считают это даже зазорным.

«Все считают, что драка в принципе возможна, что последствий никаких от этого не будет. Если бы они знали, что будет наказание, потерпевший обязательно напишет заявление, тогда бы это останавливало людей, потому что страх за последствия останавливает от таких действий. Если в момент ссоры, накала страстей злость сильная, но страх за последствия сильнее злости, человек не вступит в драку», — уверен Павел Жавнеров.

Невские Новости /

Третьим фактором Жавнеров называет текущую ситуацию у каждого конкретного человека. Когда у него много проблем, это отражается на эмоциональном состоянии. Не столько они опасны, сколько о них человек переживает: что будет, как он с ними справится и т. д.

Еще у человека может быть много энергии, он не знает, куда ее деть, не может ее выплеснуть, не может расслабиться, не занимается любимым делом, находится в плохом эмоциональном состоянии, мало спит, сильно раздражителен. Все это — условия, в которых возникает конфликт. В таких ситуациях человек резко реагирует даже на простые вещи, которые раньше бы не вызвали такого поведения.

Почему же массовых драк стало так много? Неужели раньше их было меньше, быть может, они не так активно освещались в СМИ?

«Раньше их было даже больше, просто они хуже освещались. Это не считалось чем-то сверхъестественным. Сейчас их стало меньше, а любая драка считается чем-то из ряда вон выходящим», — уверен Павел Жавнеров.

Ранее ФАН подробно рассказывал о произошедшей драке в Новой Москве, на нашем сайте опубликованы имена напавших на мужчину с маленьким ребенком. Накануне суд постановил на время следствия арестовать их на два месяца, расследование уголовного дела продолжается.