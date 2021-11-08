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Политолог Простаков: «Интеграция РФ и Белоруссии в некоторых сферах видится трудной»
Политика
Политолог Простаков: «Интеграция РФ и Белоруссии в некоторых сферах видится трудной»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Экономические отношения России и Белоруссии развиваются довольно интенсивно. Об этом в беседе с ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков.

4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Он утверждает 28 союзных программ и основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.

Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Также общей станет и макроэкономическая политика — государства интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа.

По мнению политолога Сергея Простакова, подписание целого ряда программ по интеграции России и Белоруссии — это действительно большое событие. Он считает, что следует понимать, что «большое оно лишь в качестве начальной точки отсчета процесса реального создания Союзного государства».

Политолог Простаков: «Интеграция РФ и Белоруссии в некоторых сферах видится трудной»
publicdiplomacy.su / Народная дипломатия

«Экономические отношения двух стран сейчас развиваются довольно интенсивно, но и в этой сфере есть издержки в виде ненужных конкурентных и ценовых войн, попыток использования территории Белоруссии в качестве серой зоны для контрабандных товаров, отсутствия единой валюты», — сказал он.

Также Простаков выразил мнение, что еще более трудной видится интеграция России и Белоруссии в политической сфере.

«Системы двух стран необходимо будет синхронизировать, как и внешнюю политику, до чего пока не так близко. Но сохраняющиеся внешние вызовы и украинский урок не дают России и Белоруссии иного выбора, кроме объединения и ускорения развития внутри новых границ», — отметил политолог.

Ранее первый замначальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король заявил, что Минск и Москва никогда не развяжут войну. Он объяснил цели и задачи новой военной доктрины белорусско-российского Союзного государства.

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Все новости / Политика / Политолог Простаков: «Интеграция РФ и Белоруссии в некоторых сферах видится трудной»
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