Российский рынок акций начал неделю с роста индексов

Москва, 8 ноября. Рынок акций РФ открылся ростом основных индексов в пределах 0,5-0,7%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи составил 4204,03 пункта, что на 0,7% выше, чем на момент окончания предыдущих торгов. Индекс РТС прибавил 0,5% и достиг 1857,15 пункта. Цены blue chips выросли на 1,8%.

Главный драйвером для российского рынка остается нефтегазовый сектор. Помимо этого, позитив рынку придают новости с американских площадок. В конце прошлой неделе индексы США обновили максимумы на фоне публикации данных по рынку труда, согласно которым безработица достигла минимального с марта 2020 года уровня.

Рубль отметился стабильностью в начале торгов на Мосбирже. Курсы доллара и евро не изменились относительно российской валюты после выходных. Доллар торговался по 71,26 рубля, а стоимость евро сохранилась на уровне 82,5 рубля.