Командующий ЮВО Дворников: авиачасти в Крыму полностью укомплектованы новыми самолетами

Севастополь, 8 ноября. Крымские авиачасти на 100% укомплектованы новыми крылатыми машинами, а общая доля новых вооружений в Южном военном округе достигла 70%, о чем СМИ рассказал командующий войсками округа Александр Дворников.

Для Минобороны РФ ЮВО является приоритетным для перевооружения округом в силу сложной военно-политической обстановки у его границ. Поэтому дислоцированные в Крыму авиационные части ЮВО были переукомплектованы новыми самолетами оперативно-тактической авиации, о чем газете «Красная звезда» рассказал командующий военным округом Александр Дворников.

«Только в минувшем году в соединения и воинские части ЮВО поступило более 1,5 тыс. единиц новейших образцов ВВСТ, включая корабли, самолеты, вертолеты, различную бронетехнику, средства связи, радиоэлектронной борьбы и многое другое», — отметил Дворников.

Все объединения округа получили современные мобильные вооружения, а в состав командных пунктов объединений были включены группы управления авиацией, противовоздушной обороной и флотом, а также группа планирования огневого поражения. По словам Дворникова, выстроенная таким образом работа позволяет обеспечить непрерывность управления и повысить оперативность решения задач.

Ранее стало известно, что бойцы разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа провели учения в горных районах Карачаево-Черкесии, в ходе которых была ликвидирована банда «террористов».