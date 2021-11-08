В Южно-Сахалинске соседи помогли пожилой паре выбраться из горящего дома

Южно-Сахалинск, 8 ноября. Жилой барак загорелся в городе поздно вечером. Внутри здания находились два человека. На помощь к ним пришли неравнодушные граждане, живущие по соседству.

Инцидент произошел на Курском переулке. Пожар заметил соседский ребенок, после чего немедленно сообщил о случившемся матери. Женщина вызвала на место ЧП экстренные службы, но к тому времени огонь охватил постройку до крыши. Соседи решили, что медлить нельзя, и сами организовали спасательную операцию.

Зайти в деревянный дом через дверь не было возможности, так как очаг возгорания располагался именно там. Тогда свидетели происшествия выбили окно, чтобы вызволить людей. Им удалось вывести на улицу женщину. Ее супруга спасли прибывшие на вызов пожарные. Мужчина надышался угарным газом, поэтому ему потребовалась помощь медиков.

Согласно предварительным данным, пламя полностью уничтожило здание. По словам жильцов барака, инцидент произошел из-за короткого замыкания.

Два лесных пожара удалось ликвидировать в Приморском крае за сутки, сообщает Deita. Огнем была охвачена территория площадью 11 гектаров.