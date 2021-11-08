Военнослужащие ВСУ три раза обстреляли ЛНР в течение суток

Луганск, 8 ноября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают нарушать режим полного прекращения огня в Донбассе. За минувшие сутки они три раза обстреливали территорию Луганской Народной Республики, сообщил официальный представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Огонь по окрестностям населенных пунктов Калиново, Веселенькое и Голубовское велся из минометов и станковых гранатометов, было выпущено 24 боеприпаса, сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК.

«За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — сказано в опубликованном релизе.

Данные о разрушениях и пострадавших мирных жителях ЛНР в результате обстрелов уточняются. Ранее советник руководителя Луганской Народной Республики Родион Мирошник объяснил усиление провокационной активности бойцов ВСУ в Донбассе внутриполитическими сложностями киевских властей.