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Военнослужащие ВСУ три раза обстреляли ЛНР в течение суток
Армия
Военнослужащие ВСУ три раза обстреляли ЛНР в течение суток
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Луганск, 8 ноября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают нарушать режим полного прекращения огня в Донбассе. За минувшие сутки они три раза обстреливали территорию Луганской Народной Республики, сообщил официальный представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Огонь по окрестностям населенных пунктов Калиново, Веселенькое и Голубовское велся из минометов и станковых гранатометов, было выпущено 24 боеприпаса, сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК.

«За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — сказано в опубликованном релизе.

Данные о разрушениях и пострадавших мирных жителях ЛНР в результате обстрелов уточняются. Ранее советник руководителя Луганской Народной Республики Родион Мирошник объяснил усиление провокационной активности бойцов ВСУ в Донбассе внутриполитическими сложностями киевских властей.

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