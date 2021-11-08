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«Это табу»: Аринбасарова рассказала о главной трагедии в жизни Кончаловского

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 11:15
Общество
«Это табу»: Аринбасарова рассказала о главной трагедии в жизни Кончаловского
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 8 ноября. Актриса Наталья Аринбасарова вспомнила аварию, которая произошла с ее бывшим мужем, режиссером Андреем Кончаловским и его дочерью Марией. Девушка так и не восстановилась полностью после трагедии.

Аринбасарова откровенно поговорила с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Актриса призналась, что никогда не спрашивала бывшего супруга об аварии с участием дочери Марии от Юлии Высоцкой.

«Я его никак не поддерживала, когда его дочка вместе с ним попала в аварию. Вообще — это табу. Мы никогда и ничего не спрашиваем, не разговариваем, чтобы не ранить», — рассказала Аринбасарова.

«Это табу»: Аринбасарова рассказала о главной трагедии в жизни Кончаловского
Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Артистка не враждует с бывшим мужем. Они вместе вырастили сына Егора, который пошел по стопам отца и стал кинорежиссером. При этом она боится ранить Кончаловского своими расспросами о состоянии дочери. Авария с участием Марии произошла во Франции в 2013 году. Режиссер не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Дочь была не пристегнута. Долгое время она находилась в коме, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Сейчас Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая продолжают жить дальше. Супруги решили заняться новым бизнесом и открыть сеть закусочных «ХлебСоль».

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Все новости / Общество / «Это табу»: Аринбасарова рассказала о главной трагедии в жизни Кончаловского
актриса авария кончаловский режиссер дочь семья Аринбасарова
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