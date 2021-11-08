Герман Греф рассказал о преимуществах покупки гособлигаций

Москва, 8 ноября. Облигации федерального займа (ОФЗ) позволяют защитить сбережения от инфляции, заявил гендиректор Сбербанка Герман Греф в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о облигациях, номинал которых индексируется в зависимости от инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Как объяснил топ-менеджер, чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги.

«Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала», — добавил Греф.

Согласно информации Росстата, инфляция в РФ на начало ноября составляет 8,13% в годовом выражении. Центробанк ожидает, что по итогам года показатель окажется на уровне 7,4-7,9%.

Глава Сбербанка также предупредил, что ужесточение монетарной политики ведущими центральными банками мира может привести к дефолту в некоторых странах. Он подчеркнул, что из-за растущей инфляции реальные ставки регуляторов продолжат находиться в отрицательной зоне.