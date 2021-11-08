Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 11:31
11:29
Общество
Диетолог Сухарева рекомендовала разнообразить рацион овощами и фруктами на удаленке
11:28
Происшествия
Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
11:27
Общество
Новый гендиректор МХАТа сообщил о «жесточайшем сокращении» штата
11:25
Экономика
Подготовкой газового комплекса Дагестана к зиме занимались компании из пяти регионов
11:24
Общество
Коронавирус подтвердился у главы Минприроды России Козлова
11:22
Экономика
Правительство РФ утвердило повышение тарифов ЖКУ в регионах
11:20
Весь мир
Российская делегация оценила организацию голосования на выборах в Никарагуа
11:19
Происшествия
Летевший из Египта самолет с российскими туристами посадили в Анталье вместо Петербурга
11:18
Армия
Сенатор Хоули обвинил администрацию Байдена в развале американской армии
11:18
Происшествия
Подростки на Volkswagen Touareg сбили женщину с ребенком на «зебре» в подмосковном Дрожжино
Все новости

Герман Греф рассказал о преимуществах покупки гособлигаций

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 10:41
Экономика
Герман Греф рассказал о преимуществах покупки гособлигаций
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 8 ноября. Облигации федерального займа (ОФЗ) позволяют защитить сбережения от инфляции, заявил гендиректор Сбербанка Герман Греф в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о облигациях, номинал которых индексируется в зависимости от инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA. Как объяснил топ-менеджер, чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги.

«Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала», — добавил Греф.

Согласно информации Росстата, инфляция в РФ на начало ноября составляет 8,13% в годовом выражении. Центробанк ожидает, что по итогам года показатель окажется на уровне 7,4-7,9%.

Глава Сбербанка также предупредил, что ужесточение монетарной политики ведущими центральными банками мира может привести к дефолту в некоторых странах. Он подчеркнул, что из-за растущей инфляции реальные ставки регуляторов продолжат находиться в отрицательной зоне.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Герман Греф рассказал о преимуществах покупки гособлигаций
сбербанк греф инфляция офз
Комментировать