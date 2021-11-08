Саудовские власти арестовали свыше 170 чиновников по подозрению в коррупции

Эр-Рияд, 7 ноября. В Саудовской Аравии по обвинению в административных и финансовых правонарушениях были арестованы больше 170 человек. В числе задержанных представители силовых структур. Об этом сообщило Управление по контролю и борьбе с коррупцией Саудовской Аравии (Nazaha).

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1443 هـ pic.twitter.com/UxBvUS8pfb — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) November 6, 2021

В рамках расследования за один только месяц в королевстве проведено более 6000 следственных действий и допрошены 512 человек, 172 из которых в результате подверглись аресту.

Среди фигурантов уголовных дел оказались сотрудники целого ряда ведомств. В их числе упоминаются министерства обороны, внутренних дел, национальной гвардии, иностранных дел, здравоохранения, окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства.

«Наиболее тяжкими преступлениями финансовой и административной коррупции, к которым причастны обвиняемые, являются взяточничество, злоупотребление властью, подлог и превышение должностных полномочий», — пояснила пресс-служба Nazaha.

В настоящий момент расследование близится к завершению, в ближайшее время материалы уголовных дел будут переданы в суд.

Кого задержали

В середине октября на площадке Gulf News появилось сообщение о масштабном расследовании, которое проводит антикоррупционное бюро Саудовской Аравии, однако подробности о личностях подозреваемых не уточнялись.

Примерно тогда же Nazaha отчиталось о десяти случаях задержания высокопоставленных чиновников. Так, в одном из регионов после жалоб на вымогательство у граждан следователи арестовали директора департамента здравоохранения

Кроме того, фигурантом уголовного расследования стал полковник, служивший в Наблюдательном комитете по демаркации границы. Он участвовал в махинациях с недвижимостью в рамках своего надзора.

Федеральное агентство новостей /

Также в зону внимания следователей Nazaha попал унтер-офицер одного из тюремных заведений королевства. Он обвиняется в получении взятки в размере 1 млн саудовских риалов (больше 19 млн рублей) в обмен за незаконное освобождение.

Помимо этого, антикоррупционеры взяли под арест двоих врачей за выдачу подложных рецептов на получение детского молока (запрещенного для открытой продажи), а также за получение денег от маркетологов фармацевтической компании-производителя.

Борьба с коррупцией

Отчет о задержаниях упоминает случаи взяточничества, в которых фигурируют суммы от 50 до 700 тысяч саудовских риалов (в среднем 1–13 млн рублей).

Власти королевства в последнее время начали активнее отчитываться об успехах в борьбе с подобными правонарушениями. Местные медийные площадки все чаще рассказывают об усилиях Эр-Рияда, направленных на защиту добросовестного ведения дел.

«Саудовская Аравия теперь имеет дорожную карту по борьбе с коррупцией, которая выступает в качестве основного столпа для программы Vision 2030, направленной на проведение реформ на всех уровнях и ограничение рисков коррупционных угроз», — сообщает Saudi Gazette.

В статье упоминаются договоренности, достигнутые на предыдущем саммите «Большой двадцатки», где председательствовало королевство.

«На встрече было опубликовано первое министерское коммюнике по вопросам борьбы с коррупцией в странах G20, в котором изложена «дорожная карта» для всех государств-участников», — напоминается в публикации.

Результатом того съезда стала договоренность о создании международной платформы GlobE для обмена информацией между антикоррупционными ведомствами всех стран. И Саудовская Аравия пообещала выделить на поддержку кампании 10 млн долларов .

Причем тут принц Салман

Публикации с отчетами о борьбе с коррупцией появились в середине прошлого месяца — как раз накануне саммита «Большой двадцатки», который проходил 30–31 октября.

Статьи были выгодны наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману, которого британская пресса недавно обвинила в причастности к хищению ряда крупнейших предприятий королевства, произошедшему в рамках запущенной им «антикоррупционной кампании».

Revealed: Newcastle chairman’s links to Saudi ‘anti-corruption’ drive https://t.co/MYNMxU8lXT — The Guardian (@guardian) October 16, 2021

Также СМИ активно растиражировали скандальную историю с новым председателем британского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Ясиром аль-Румайяном, чье дело рассматривалось в Гражданском суде Канады.

Global Look Press / XinHua / Bruce White / www.imago-images.de

Там были рассекречены внутренние распоряжения и служебные записки также возглавляемого саудовским чиновником Государственного инвестиционного фонда (PIF), принадлежащего непосредственно кронпринцу. Документы позволяют сделать вывод, что именно эта организация использовалась Мухаммадом бин Салманом для отъема 20 крупнейших фирм страны в 2017 году.

В тот момент король Салман бин Абдул Азиз Аль Сауд как раз назначил наследного принца главой антикоррупционного комитета. А спустя несколько часов это ведомство отправило под арест 400 самых богатых людей королевства в рамках масштабного расследования. Принцам, старшим офицерам, бизнесменам и высшим должностным лицам инкриминировалось участие в незаконных финансовых схемах.