Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 11:31
11:29
Общество
Диетолог Сухарева рекомендовала разнообразить рацион овощами и фруктами на удаленке
11:28
Происшествия
Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
11:27
Общество
Новый гендиректор МХАТа сообщил о «жесточайшем сокращении» штата
11:25
Экономика
Подготовкой газового комплекса Дагестана к зиме занимались компании из пяти регионов
11:24
Общество
Коронавирус подтвердился у главы Минприроды России Козлова
11:22
Экономика
Правительство РФ утвердило повышение тарифов ЖКУ в регионах
11:20
Весь мир
Российская делегация оценила организацию голосования на выборах в Никарагуа
11:19
Происшествия
Летевший из Египта самолет с российскими туристами посадили в Анталье вместо Петербурга
11:18
Армия
Сенатор Хоули обвинил администрацию Байдена в развале американской армии
11:18
Происшествия
Подростки на Volkswagen Touareg сбили женщину с ребенком на «зебре» в подмосковном Дрожжино
Все новости

Лолита назвала экс-супруга Цекало «маленьким и толстеньким мужиком»
Шоу-бизнес
Лолита назвала экс-супруга Цекало «маленьким и толстеньким мужиком»
instagram.com  /  @lolitamilyavskaya

Москва, 8 ноября. Знаменитая певица Лолита Милявская высмеяла шоумена Александра Цекало, с которым ее когда-то связывали не только любовные, но и творческие отношения. Артистка публично рассказала о своих чувствах к экс-супругу.

Периодически Милявская вспоминает о Цекало, но отзывается о нем противоречиво. В одном из выпусков шоу «Суперстар» на НТВ она вновь заговорила о третьем супруге.

«Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила «Википедия». Это год рождения кабаре-дуэта «Академия». Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там и что было, но «Википедия» напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик», — публично высказалась 57-летняя артистка.

У Лолиты за плечами пять браков. И все они были неудачными. У певицы подрастает дочь Ева. Малышку Милявская зачала от другого мужчины, пока была в отношениях с Цекало. Брак артистов официально распался в 2000 году.

Исполнительница откровенно заявила, что никогда не планировала рожать. Она призналась, что ни один из избранников так и не вызвал у нее желание стать матерью. Не исключено, что рождение дочери стало результатом незапланированной беременности.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Лолита назвала экс-супруга Цекало «маленьким и толстеньким мужиком»
Лолита цекало милявская
Комментировать