Лолита назвала экс-супруга Цекало «маленьким и толстеньким мужиком»

Москва, 8 ноября. Знаменитая певица Лолита Милявская высмеяла шоумена Александра Цекало, с которым ее когда-то связывали не только любовные, но и творческие отношения. Артистка публично рассказала о своих чувствах к экс-супругу.

Периодически Милявская вспоминает о Цекало, но отзывается о нем противоречиво. В одном из выпусков шоу «Суперстар» на НТВ она вновь заговорила о третьем супруге.

«Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила «Википедия». Это год рождения кабаре-дуэта «Академия». Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там и что было, но «Википедия» напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик», — публично высказалась 57-летняя артистка.

У Лолиты за плечами пять браков. И все они были неудачными. У певицы подрастает дочь Ева. Малышку Милявская зачала от другого мужчины, пока была в отношениях с Цекало. Брак артистов официально распался в 2000 году.

Исполнительница откровенно заявила, что никогда не планировала рожать. Она призналась, что ни один из избранников так и не вызвал у нее желание стать матерью. Не исключено, что рождение дочери стало результатом незапланированной беременности.