Представители внешнеполитических ведомств США и Японии провели переговоры в Токио

Токио, 8 ноября. Помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк находится с рабочим визитом в Токио. Это первая его поездка в японскую столицу после назначения на пост в сентябре.

Кринтенбринк встретился в Токио с главой департамента Северной Америки МИД Японии Кэйити Итикавой. Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Представители США и Японии обсудили двустороннее сотрудничество и тему свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. По данным СМИ, визит американского дипломата продлится до 10 ноября. После он продолжит рабочую командировку в Сеуле.

Ранее США выразили готовность вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном. Российская сторона также поддерживает возобновление плана действий по этой программе без изъятий и добавлений, сообщили на НСН.