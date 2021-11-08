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Представители внешнеполитических ведомств США и Японии провели переговоры в Токио
Политика
Представители внешнеполитических ведомств США и Японии провели переговоры в Токио
pixabay.com

Токио, 8 ноября. Помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк находится с рабочим визитом в Токио. Это первая его поездка в японскую столицу после назначения на пост в сентябре.

Кринтенбринк встретился в Токио с главой департамента Северной Америки МИД Японии Кэйити Итикавой. Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Представители США и Японии обсудили двустороннее сотрудничество и тему свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. По данным СМИ, визит американского дипломата продлится до 10 ноября. После он продолжит рабочую командировку в Сеуле.

Ранее США выразили готовность вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном. Российская сторона также поддерживает возобновление плана действий по этой программе без изъятий и добавлений, сообщили на НСН.

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Все новости / Политика / Представители внешнеполитических ведомств США и Японии провели переговоры в Токио
япония сша критенбринк итикава
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