Командующий ЮВО Дворников: Россия развернет в Крыму новые зенитные комплексы С-350 «Витязь»

Севастополь, 8 ноября. Россия усилит систему противовоздушной обороны (ПВО) Крыма зенитными комплексами нового поколения С-350 «Витязь». Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

В сообщении отмечается, что развернутая на южных рубежах России система ПВО является достаточно мощной. Она способна отразить атаку потенциального воздушного противника, который действует со всех направлений в любом диапазоне скоростей и высот.

«На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", готовятся заступить на боевое дежурство расчеты новейших комплексов С-350 "Витязь"», — подчеркнул Дворников в беседе с журналистами «Красной звезды».

Зенитные комплексы С-350 «Витязь» — это мобильная многоканальная система от концерна ВКО «Алмаз-Антей». Она разработана специально для зенитно-ракетных войск ВКС РФ.

Ранее подтвердилось, что модернизированный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300В4 способен перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Российские военные испытали обновленный ЗРК в ходе учений на полигоне Капустин Яр.