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Букингемский дворец ответил на письмо школьницы из Новокузнецка
Общество
Букингемский дворец ответил на письмо школьницы из Новокузнецка
Global Look Press  /  Pool

Новокузнецк, 8 ноября. Десятилетняя жительница Новокузнецка получила письмо из Букингемского дворца. От имени королевы Великобритании ей ответила ее секретарь. Об этом изданию «Сiбдепо» рассказала мама девочки.

«Еще в сентябре мы с дочерью написали письмо королеве Елизавете II, где выразили соболезнования в связи с кончиной ее мужа принца Филиппа и в нескольких предложениях рассказали о Новокузнецке, где мы живем. Ребенок нарисовал корги — любимую породу собак королевы Великобритании. Буквально в течение трех недель письмо было доставлено в Англию, мы отследили трек-номер. И вот сегодня, 8 ноября, из Букингемского дворца пришел ответ. Надеюсь, это письмо станет дополнительным стимулом для того, чтобы ребенок заинтересовался английским языком», — рассказала женщина.

В ответном письме из резиденции британских монархов говорится, что королева Елизавета благодарна авторам послания за соболезнования в связи с кончиной мужа (принц Филипп ушел из жизни 9 апреля 2021 года). Кроме того, королеве было приятно увидеть рисунок собаки, которая так похожа на ее питомца.

Стоит отметить, что королева Елизавета в следующем году она отметит 70-ю годовщину нахождения на престоле, в 2026-м ей исполнится 100 лет.

Ранее ФАН рассказывал, что из апартаментов королевы в Сент-Джеймском дворце есть подземный ход в бар пятизвездочного отеля Dukes. Журналисты подсчитали, что за день Ее Величество выпивает от четырех до шести порций алкоголя.

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королева елизавета письмо букингемский дворец
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