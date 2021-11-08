Букингемский дворец ответил на письмо школьницы из Новокузнецка

Новокузнецк, 8 ноября. Десятилетняя жительница Новокузнецка получила письмо из Букингемского дворца. От имени королевы Великобритании ей ответила ее секретарь. Об этом изданию «Сiбдепо» рассказала мама девочки.

«Еще в сентябре мы с дочерью написали письмо королеве Елизавете II, где выразили соболезнования в связи с кончиной ее мужа принца Филиппа и в нескольких предложениях рассказали о Новокузнецке, где мы живем. Ребенок нарисовал корги — любимую породу собак королевы Великобритании. Буквально в течение трех недель письмо было доставлено в Англию, мы отследили трек-номер. И вот сегодня, 8 ноября, из Букингемского дворца пришел ответ. Надеюсь, это письмо станет дополнительным стимулом для того, чтобы ребенок заинтересовался английским языком», — рассказала женщина.

В ответном письме из резиденции британских монархов говорится, что королева Елизавета благодарна авторам послания за соболезнования в связи с кончиной мужа (принц Филипп ушел из жизни 9 апреля 2021 года). Кроме того, королеве было приятно увидеть рисунок собаки, которая так похожа на ее питомца.

Стоит отметить, что королева Елизавета в следующем году она отметит 70-ю годовщину нахождения на престоле, в 2026-м ей исполнится 100 лет.

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