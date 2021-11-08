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Минэнерго Узбекистана прокомментировало возможности закупок газа за рубежом

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 10:36
Экономика
Минэнерго Узбекистана прокомментировало возможности закупок газа за рубежом
wikipedia.org  /  James Riden / CC BY-SA 2.5

Ташкент, 8 ноября. Представители узбекского министерства энергетики рассказали корреспондентам издания Podrobno.uz, будет ли Ташкент приобретать природный газ за границей.

Республика Узбекистан может инициировать покупку голубого топлива на внешних рынках, если в стране изменятся погодные условия и объемы потребления энергоносителя, считают в местном минэнерго.

«При аномальном похолодании и нехватке собственных ресурсов, возможно, будет закупаться газ за границей в целях обеспечения населения и социально важных объектов республики», — полагают узбекские энергетики.

При этом подчеркивается, что финальный вердикт по поводу приобретения энергоресурса будет приниматься властями Узбекистана. Согласно правительственной информации, Ташкент полностью заполнил национальные газовые хранилища и объявил о готовности к осенне-зимнему периоду.

Начиная с 1 октября этого года, в стране действует обнуленная ставка налога (ранее — 20%) при поставках газа за границу. Юридические лица, которые импортируют природный газ, теперь не уплачивают таможенную пошлину (прошлый налог — 5%).

Недавно в Узбекистане сменился президент. Новый глава государства Шавкат Мирзиеев принес присягу и официально вступил в должностные полномочия.

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узбекистан импорт природный газ
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