Минэнерго Узбекистана прокомментировало возможности закупок газа за рубежом

Ташкент, 8 ноября. Представители узбекского министерства энергетики рассказали корреспондентам издания Podrobno.uz, будет ли Ташкент приобретать природный газ за границей.

Республика Узбекистан может инициировать покупку голубого топлива на внешних рынках, если в стране изменятся погодные условия и объемы потребления энергоносителя, считают в местном минэнерго.

«При аномальном похолодании и нехватке собственных ресурсов, возможно, будет закупаться газ за границей в целях обеспечения населения и социально важных объектов республики», — полагают узбекские энергетики.

При этом подчеркивается, что финальный вердикт по поводу приобретения энергоресурса будет приниматься властями Узбекистана. Согласно правительственной информации, Ташкент полностью заполнил национальные газовые хранилища и объявил о готовности к осенне-зимнему периоду.

Начиная с 1 октября этого года, в стране действует обнуленная ставка налога (ранее — 20%) при поставках газа за границу. Юридические лица, которые импортируют природный газ, теперь не уплачивают таможенную пошлину (прошлый налог — 5%).

Недавно в Узбекистане сменился президент. Новый глава государства Шавкат Мирзиеев принес присягу и официально вступил в должностные полномочия.