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Анфиса Чехова призналась, что несколько лет обманывала поклонников

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 11:18
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова призналась, что несколько лет обманывала поклонников
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 8 ноября. Телеведущая Анфиса Чехова решила раскрыть поклонникам тайну, за которую ей стыдно до сих пор. Оказалось, звезда несколько лет редактировала в фотошопе свои фотографии, чтобы скрыть лишний вес от публики.

Чехова в Stories на своей странице в Instagram решила поговорить с подписчиками о борьбе с лишним весом. Она призналась, что с 2014 по 2016 год не снималась в передачах и с помощью фотошопа уменьшала в два раза объемы на фотографиях в социальных сетях. Так звезда пыталась скрыть правду от поклонников и от самой себя.

«Я весила почти 100 кг и не принимала себя такой. Нет, девочки, это не фотошоп. Это неприглядная, но правда!» — написала Анфиса Чехова.

Анфиса Чехова призналась, что несколько лет обманывала поклонников
Prt Scr instagram.com / @achekhova

Звезда также опубликовала видео. На кадрах похудевшая на пять килограммов Чехова бежит по пляжу. При этом она признается, что была счастлива, но все равно не считала себя привлекательной. Затем последовала серия снимков без фотошопа, которые так стеснялась выкладывать Чехова.

Телеведущей все же удалось похудеть. Сейчас она выглядит прекрасно, что и продемонстрировала поклонникам. Но путь к похудению был долгим. Однажды Чеховой стало плохо после процедуры криолиполиза.

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