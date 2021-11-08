Зеленые инициативы в глубокой деревообработке: предприятие «Кроношпан» реализует проект по экологизации производства

В современных реалиях бизнес все чаще сталкивается с новыми вызовами, адаптируется к меняющимся условиям. Особое внимание уделяется вопросам экологизации производства и достижения углеродной нейтральности, то есть сокращения выбросов углекислого газа и реализации углеродно-отрицательных проектов. С каждым годом все больше предприятий переориентируют бизнес-процессы, чтобы сократить выбросы CO₂ в соответствии с договоренностями, принятыми в Парижском соглашении.

Глобальная цель соглашения — сдерживание роста среднегодовой температуры до 2050 года. Стоит отметить, что пока единого решения для регулирования углеродных рынков нет, однако эксперты отмечают положительную динамику в этом направлении. Каким образом компании способствуют росту CO₂ в атмосфере? Речь идет о выбросах от автотранспорта, а также выбросах, которые компании образуют в производственных циклах, потребление организациями энергии — это весь процесс жизненного цикла товара. Компании последовательно внедряют инициативы, направленные на сокращение выбросов CO₂.

Другая важная тенденция — переход к экономике замкнутого цикла. Сдерживание и корректирование избыточного потребления, бережное отношение к природным ресурсам — приоритетные направления для крупных компаний. Избыточная эксплуатация природных богатств компенсируется их восстановлением. Не менее важна также адаптация производственных процессов для более длительного использования ресурса, в том числе повторного (рециклинг). После этого их деконструируют, чтобы использовать материалы еще несколько раз. Сегодня все больше организаций переориентируют в процессах так, чтобы бережнее относиться к природе. К положительным примерам таких экологически ориентированных компаний относится предприятие «Кроношпан». Она успешно реализует инициативы в рамках экологической политики.

Пресс-служба «Кроношпан» /

Один из примеров — проект компании по сокращению выбросов CO₂. Как это реализуется? Известно, что древесина является «хранилищем» двуокиси углерода. Деревья в процессе жизненного цикла поглощают CO₂ из атмосферы и выделяют кислород, сохраняя оставшийся углекислый газ внутри ствола. А значит, что в процессе переработки деревьев получившиеся материалы также остаются хранилищами CO₂. Каковы риски? При гниении и/или горении древесины двуокись углерода высвобождается обратно в атмосферу, что влияет на увеличение парникового эффекта. Учитывая, что тонна дерева может содержать в себе полтонны углерода, проект предприятия «Кроношпан» особенно актуален.

Что предлагает компания? «Кроношпан» производит материалы высокого качества, которые сохраняют CO₂ и не дают ему высвобождаться во время эксплуатации материала. Достижение принципов углеродной нейтральности требует комплексного подхода, именно поэтому «Кроношпан» также использует на производстве достижения современной техники, оборудует производственные площадки новейшими из доступных технологий. Уже сегодня 44% погрузчиков компании — электрические, в планах руководства «Кроношпана» увеличить этот показатель до 100%.

Другой положительный аспект данного проекта — реализация принципов экономики замкнутого цикла. Компания продлевает жизненный цикл древесины, использует принципы рециклинга. Только за 2020 год «Кроношпан» сохранил шесть миллионов деревьев.

Такой многокомпонентный педантичный подход — не только значимый вклад в экологизацию предприятия и сохранение природных ресурсов. Также это и вектор развития для других компаний, которые еще только задумываются о внедрении экологичных инициатив на производстве.