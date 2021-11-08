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Голкипер московского «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры
Спорт
Голкипер московского «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры
wikipedia.org  /  Дмитрий Садовников / CC BY-SA 3.0

Москва, 8 ноября. Вратарь столичного «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры.

Артем Ребров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новую пост, сообщив многочисленным подписчикам, что решил завершить игровую карьеру.

«После недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом.осле недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!» — подчеркнул 37-летний голкипер.

Голкипер московского «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры
Pr Scr instagram.com / @rebrov32

Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. В составе московского клуба голкипер становился чемпионом и обладателем Суперкубка России. В октябре Ребров занял пост технического координатора красно-белых.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Поединок РПЛ проходил на стадионе «Открытие Банк Арена».

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