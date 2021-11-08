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Джо Байден похвалил персонажа «Улицы Сезам» за вакцинацию от коронавируса
Политика
Джо Байден похвалил персонажа «Улицы Сезам» за вакцинацию от коронавируса
Global Look Press  /  Filippo Attili

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Джо Байден поблагодарил персонажа из знаменитой детской передачи «Улица Сезам» за вакцинацию от коронавируса нового типа. Соответствующая запись была опубликована в Twitter.

Персонаж Большая птица пожаловалась в социальной сети, что после укола у нее немного болит крыло, однако это того стоит, поскольку вакцинация обеспечивает «дополнительную защиту здоровья».

Американский лидер не смог пройти мимо этой записи и оставил свой комментарий.

«Молодец, Большая птица. Вакцинация — лучший способ обезопасить весь свой район», — отметил Байден.

Как стало известно ранее, президент США испортил воздух на саммите по климату в Глазго. Инцидент произошел, когда 78-летний глава Белого дома общался на приеме с супругой британского принца Чарльза герцогиней Корнуолльской.

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