Джо Байден похвалил персонажа «Улицы Сезам» за вакцинацию от коронавируса

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Джо Байден поблагодарил персонажа из знаменитой детской передачи «Улица Сезам» за вакцинацию от коронавируса нового типа. Соответствующая запись была опубликована в Twitter.

Персонаж Большая птица пожаловалась в социальной сети, что после укола у нее немного болит крыло, однако это того стоит, поскольку вакцинация обеспечивает «дополнительную защиту здоровья».

Американский лидер не смог пройти мимо этой записи и оставил свой комментарий.

«Молодец, Большая птица. Вакцинация — лучший способ обезопасить весь свой район», — отметил Байден.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.



Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea! — Big Bird (@BigBird) November 6, 2021

Как стало известно ранее, президент США испортил воздух на саммите по климату в Глазго. Инцидент произошел, когда 78-летний глава Белого дома общался на приеме с супругой британского принца Чарльза герцогиней Корнуолльской.