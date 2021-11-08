Первый постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» заметили на автобусе в Австралии

Москва, 8 ноября. Пользователь Reddit заметил постер нового фильма «Человек-паук: Нет пути домой» на одном из автобусов в австралийском Мельбурне. Фото уже утекло в Сеть.

На фото главный герой, роль которого исполнил Том Холланд, в железном костюме сталкивается с клешнями Доктора Осьминога. Это стало первым постером, который оказался на просторах интернета.

prt scr reddit.com / @BananaBreadGabe

Российская премьера фильма запланирована на 16 декабря. В новом кинопроекте Человек-паук сталкивается со злодеями из предыдущих проектов.

Ожидается, что «Нет пути домой» может попасть в тройку самых длинных фильмов Marvel. Официально еще не объявлено, сколько будет длиться предстоящая лента о Питере Паркере.