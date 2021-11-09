Политологи Карасев и Бредихин объяснили, почему на Украине встало большинство энергоблоков ТЭС

Украинские власти до конца не осознают, что зимой с теплом будут проблемы, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

«Серьезная проблема»

По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

«У нас [...] 88 энергоблоков ТЭС, вырабатывающих электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. […] На сегодняшний день из 88 энергоблоков 37 функционируют, 51 — нет. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», — заявил Крулько.

Федеральное агентство новостей /

Он обратил внимание, что накануне государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области, прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля.

«Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?» — добавил политик.

«Независимость дается тяжело»

Политолог Владимир Карасев выразил мнение, что украинские власти до конца не осознают, что зимой с теплом будут проблемы. Они настолько привыкли, что в самые тяжелые моменты руку помощи им протягивают те, кого Украина ненавидит, — Белоруссия и Россия.

«Любому терпению приходит конец. Ситуация с отключением энергоблоков чревата крайне серьезными последствиями. Необходимый для Украины уголь мог бы поставить Донбасс, но украинская власть предпочитает бомбить мирное население молодых республик. А Европа, куда так стремится Украина, давно решила свои проблемы с отоплением, заключив договоры с Москвой. Остались украинцы у разбитого корыта», — выразил свое мнение Владимир Карасев.

Федеральное агентство новостей /

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что энергонезависимость дается тяжело. И бить она будет по бюджетным учреждениям: в первую очередь по больницам, школам и детским садам.

«Возникает вопрос: зачем? Это часть плана по еще большему снижению численности населения? Или Украина хочет заключить прямые договоры о поставках угля с ДНР и ЛНР и к этому готовит почву? Ситуация сложная, но решать ее не собираются. День икс прибытия эмиссаров в Москву еще не обозначен. До последнего тянут и надеются на поставки любого энергоресурса из США. А может, польские угольные шахты в Катовицах будут обеспечивать всю украинскую теплосистему? Пока [президент Украины] Владимир Зеленский фотографируется с [главой США] Джо Байденом, люди готовятся, говоря словами «классика», к «холодной земле». Помогут лишь печки-буржуйки или шины на всех майданах страны», — заключил Антон Бредихин.

Ранее американский лидер Джо Байден призвал Берлин выполнять обещания, которые были даны Киеву относительно строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что Россия «не сможет манипулировать» потоками природного газа во вредоносных политических целях.