Журналисты «России-1» показали видео, на котором Путин спас оператора от падения в коридоре

Москва, 8 ноября. Российский президент Владимир Путин спас одного из операторов от падения в коридоре накануне совещания по развитию ОПК в Сочи. Видеозапись показали в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам телеведущего Павла Зарубина, оператор пятился назад с камерой в руках, чтобы суметь запечатлеть идущего по коридору российского лидера. Президент вовремя предупредил оператора о приближающейся преграде.

«Не упади. Не свались там», — сказал Владимир Путин мужчине.

После предупреждения главы государства оператор смог сохранить равновесие и удержаться на ногах.

Как стало известно, читатели Гуаньча восхитились выступлением Путина в Сочи, где проводилось заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В рамках мероприятия гости обсудили ряд вопросов, касающихся России и международной политики.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ на заседании Высшего госсовета, пишет НСН.