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Замглавы МИД России Рябков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Байдена
Политика
Замглавы МИД России Рябков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 ноября. Конкретика относительно встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не появлялась, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, Москва и Вашингтон не обсуждают параметры и сроки проведения встречи на уровне глав государств, пишет РИА Новости.

«Я отмечаю, что подобного рода публикаций и информационных вбросов действительно стало больше. Но никакого на данном этапе обсуждения параметров такой встречи, тем более сроков ее проведения — нет», — отметил Рябков.

Замглавы МИД ранее сообщил, что новый раунд переговоров России и США по вооружению пройдет в начале 2022 года.

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