Киев, 8 ноября. Третья мировая война вряд ли начнется из-за Украины, поскольку Киев больше не представляет интереса для США. К такому выводу пришел автор статьи украинского издания «Главред».

Журналист напомнил, что глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о формировании миропорядка с тремя центрами силы: в Вашингтоне, Москве и Пекине. Это указывает, что американцы впервые на официальном уровне признали Россию не простой «бензоколонкой с ракетами», а серьезным центром силы на мировом уровне.

«Что это означает для Украины и для мировой безопасности в целом?» — задался вопросом аналитик.

Многополярный мир является своеобразной промежуточной фазой, которая может привести к новой мировой войне, после чего в мире установится новый порядок: однополярный или биполярный. Масштабный военный конфликт может начаться с региональной войны, однако точно нельзя сказать, с какой именно.

Федеральное агентство новостей /

Говоря об Украине, автор отметил, что из-за нее война может начаться, однако вероятность этого невелика, поскольку Киев не представляет интереса для Китая и США. Страна сильно переоценивает свою значимость для мирового сообщества. Европа же занималась Украиной только тогда, когда она выступала в роли транспортера российского газа.

«Этот статус мы потеряем через 1-1.5 года, и тогда мы получим холодный душ. На Украине США лишь занимаются сдерживанием России», — отметил эксперт.

Как стало известно ранее, Киев обиделся на Вашингтон после признания России «большой силой». Депутат Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович обвинил США в предательстве. На Украине также расстроились из-за закупки Литвой российской электроэнергии, пишет НСН.