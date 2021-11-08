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Военнослужащий Росгвардии Колесников стал 13-кратным чемпионом Европы по плаванию
Спорт
Военнослужащий Росгвардии Колесников стал 13-кратным чемпионом Европы по плаванию
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Москва, 8 ноября. Старший инструктор спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии Климент Колесников стал 13-кратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде.

Спортсмен в последний день соревнований в Казани одержал уверенную победу на дистанции 100 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 45,58 секунды.

Кроме того, военнослужащий установил рекорд турнира. Дистанцию 50 метров он проплыл за 22,47 секунды. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Климент Колесников успешно выступает на чемпионатах Европы и мира. В этом году он стал призером Олимпийских игр. Россиянин завоевал серебряную и бронзовую медали.

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