Экономист Тереладзе рассказал, какие товары выгодно покупать в «черную пятницу»

Меньше чем через три недели, 27 ноября, ровно в полночь, начнется «черная пятница» — известная во всем мире распродажа. Действовать она будет до 29 ноября, тоже до полуночи. Считается, что в эти дни можно приобрести со скидкой одежду, обувь, бытовую технику, аксессуары, спортивные товары и электронные гаджеты.

Однако не все верят в честность «черной пятницы». В беседе с корреспондентом ФАН доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе рассказал, как магазины во время акции продают товары с большими скидками, при этом не в убыток себе, и дал несколько советов покупателям, как в этот день не потрать много денег.

«В «черную пятницу» в основном продаются косметические изделия — это женский, мужской парфюм, декоративная косметика. Это такой товар, который пользуется спросом и наиболее популярен. Его стоит покупать, поскольку скидки действительно большие», — рассказал собеседник ФАН.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Эксперт также посоветовал в «черную пятницу» обратить внимание на бытовую технику. В дни распродажи производители снижают цены, чтобы максимально продать товары из прошлых коллекций, объяснил экономист.

«Если производители не сделают скидки сейчас, то в следующем году эти коллекции будут стоить еще дешевле, поэтому это выгоднее именно для продавцов, потому что они увеличивают себе прибыль. Для покупателей этот день тоже выгоден, поскольку они могут приобрести необходимые товары с большими скидками», — добавил Давид Тереладзе.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что около 20% от зарплаты необходимо откладывать, чтобы сформировать финансовую подушку безопасности. Такой подход поможет приучить молодых людей, которые только нашли работу, к сбережению своих накоплений.