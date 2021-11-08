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Пекин указывает на важность сотрудничества стран для стабилизации энергосектора

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 09:49
Экономика
Пекин указывает на важность сотрудничества стран для стабилизации энергосектора
pixabay.com

Пекин, 8 ноября. Мировое сообщество нуждается в более скоординированных действиях на фоне энергетического кризиса, отметил в ходе десятой Китайской международной конференции по торговле нефтью замглавы министерства коммерции КНР Жэнь Хунбинь. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Государства во всем мире должны начать прилагать усилия по обеспечению энергобезопасности, а также работать по направлению борьбы со спекуляциями в отрасли, чтобы избегать значительной ценовой волатильности, полагает заместитель руководителя китайского министерства коммерции.

По его мнению, странам требуется действовать более тесно, создавая сбалансированный формат эксплуатации нефтегазовых источников энергии наравне с возобновляемыми.

«Возникшая недавно в некоторых странах и регионах напряженная ситуация в энергоснабжении вызвала колебания на международном рынке, что еще раз указало на важность обеспечения безопасности энергоснабжения», — заявил Жэнь Хунбинь на нефтяной конференции.

Среди других важных задач, как считает китайский госчиновник, видятся такие, как обеспечение долгосрочных интересов энергетической сферы и эффективное снижение так называемой энергетической бедности.

Повысившиеся котировки черного золота, природного газа и угля привели к кризисной обстановке в энергосфере Китая. В конце сентября угольные фьючерсы обновили исторические максимумы. В стране начали резко меняться цены на электричество, правительство применило практику уменьшения доступных для промышленности объемов электроэнергии, в результате чего в некоторых регионах КНР начались масштабные перебои, а уровень производства электричества заметно снизился.

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китай электричество энергетический кризис нефть и газ Хунбинь
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