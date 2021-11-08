Российский теннисист Рублев поднялся на пятую строчку рейтинга ATP

Москва, 8 ноября. Россиянин Андрей Рублев поднялся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Пресс-служба ATP опубликовала на официальном сайте обновленный рейтинг организации, лидерство в котором сохранил серб Новак Джокович. Второе место по-прежнему занимает лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев. На третью строчку рейтинга поднялся немецкий теннисист Александр Зверев, обогнавший грека Стефаноса Циципаса. Россиянин Андрей Рублев обошел именитого испанца Рафаэля Надаля и стал пятой ракеткой мира, сообщает RT.

Ранее Даниил Медведев потерпел поражение от Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4; 6:3 в пользу лидера мирового рейтинга.