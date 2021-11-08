В Хабаровском крае пожарные спасли ребенка из горящей квартиры при помощи бензореза

Амурск, 8 ноября. Пожарные спасти пятилетнего мальчика, который не смог самостоятельно покинуть квартиру во время пожара. В результате ребенок отравился угарным газом и был доставлен в больницу, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел в городе Амурске. Местный житель заметил дым, исходящий из окон одной из квартир, и незамедлительно сообщил о случившемся в экстренную службу.

Прибывшие на место происшествия пожарные сформировали звено газодымозащитной службы. Они зашли на разведку в подъезд и выяснили, что дверь в помещение, в котором началось возгорание, была заперта. Огнеборцы при помощи бензореза освободили себе путь.

Внутри квартиры оказался пятилетний мальчик. Спасатели вынесли ребенка на улицу и передали его медикам. Врачи оценили состояние несовершеннолетнего как тяжелое и диагностировали у него отравление угарным газом.

Не так давно в Уфе на территории вьетнамского рынка начался пожар. Администрация объекта провела экстренную эвакуацию 150 человек — покупателей и продавцов.