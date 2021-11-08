Наталья Аринбасарова рассказала, как любовница Кончаловского подарила ей туфли

, 8 ноября. Актриса Наталья Аринбасарова состояла в браке с режиссером Андреем Кончаловским с 1965 по 1969 год. Она вспомнила, как знаменитый супруг нашел себе любовницу — французскую актрису Марию Мериль.

Аринбасарова в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала о браке с Кончаловским. Актриса не знала, что у супруга отношения с другой женщиной. Тогда режиссер приехал со съемок фильма «Асино счастье» и пригласил французскую делегацию в гости. Во время прогулки по Москве они зашли в магазин «Березка» и Мериль подарила Аринбасаровой черные лаковые туфли.

«А что отношения у них — я не знала. Она сделала подарок мне. При этом была любовницей моего мужа. Вот такие француженки лицемерные», — поделилась Аринбасарова с Борисом Корчевниковым.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Позже французский товарищ рассказал актрисе, что Кончаловский как раз крутил роман с Мериль. Аринбасарова считает, что коллеге из Франции нужны были молодые и талантливые, но недорогие режиссеры, сообщает портал Teleprogramma.pro. Позже Кончаловский заявил, что чувства к супруге пропали. Тогда она решила развестись с режиссером. В ЗАГСе он признался, что никогда не изменял Аринбасаровой.

Актриса Наталья Гвоздикова рассказала, как узнала о любовнице своего мужа — актера Евгения Жарикова, у которого был роман с журналисткой Татьяной Секридовой. Артистке удалось простить неверного супруга.