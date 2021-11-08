Киевляне раскритиковали церемонию замены фонарей на улице Маккейна

В Киеве на улице имени американского сенатора Джона Маккейна включили новое освещение, разработанное американо-украинской компанией ITW Systems. Деньги на проект выделили из бюджета города, а освоили их, предположительно, иностранцы. Сама церемония вызвала у корреспондента ФАН странные ощущения: по мнению журналиста, все это больше напоминало идолопоклонство. Обращаем внимание — мнение киевского корреспондента может не совпадать с позицией редакции.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Церемония запуска нового освещения — это, на мой взгляд, вполне в духе сегодняшнего Киева. Здесь не открываются ни заводы, ни новые электростанции или котельные — по части крупных проектов похвастать городу нечем. Еще пару лет назад украинские СМИ едко шутили над тем, как экс-президент Петр Порошенко пафосно открывал общественный туалет, дорожный знак и многое другое соответствующего уровня. А теперь, при президенте Владимире Зеленском, большим событием стало даже включение уличных фонарей в центре столицы.

Мероприятие подавалось как большое городское событие — с участием американских дипломатов, крупных бизнесменов и чиновников киевской мэрии. На деле все выглядело довольно скромно, если не сказать убого: на перекрестке двух улиц, плотно забитых транспортом и донельзя загазованных, поставили две белые палатки и установили флаги Украины и США. При этом организаторы хепенинга не позаботились о колонках, и все выступающие были вынуждены говорить без микрофона, перекрикивая шум моторов и визг тормозов.

Представители посольства США в своих речах подчеркивали — именно Джону Маккейну Украина обязана своей нынешней свободой и демократией. Президент Американской торговой палаты в Киеве Энди Гундер заявил, что рад сотрудничеству украинского и американского бизнеса, которое и «подарило свет улице Маккейна».

«Есть люди, несущие свет. Сегодня мы вспоминаем великого американца Джона Маккейна, в честь которого названа улица. Он всю жизнь нес свет своим служением в вооруженных силах США и всем, что он делал, чтобы поддержать демократию и свободу на Украине. Он много раз приезжал на Украину, и, когда было время тьмы, он нес этот свет», — пафосно заявил Гундер.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

На деле все было, мягко говоря, не совсем так. Будучи главой международного комитета Сената США, Маккейн в конце нулевых — начале десятых действительно часто приезжал в Киев. Но все его усилия были направлены, по мнению многих экспертов, скорее, на то, чтобы разжечь на Украине гражданское противостояние, любой ценой оторвать страну от России и переориентировать ее на Запад. То, какой «свет» он принес в итоге на Украину, сегодня ее жители могут оценить сполна. Вплоть до того, что даже уличное освещение в Киеве оборудуют уже не украинские фирмы.

«Сегодня еще одна столичная улица получила современное освещение и стала более комфортной для киевлян. Это более 3,5 километра кабеля, 80 новых стоек освещения и 102 новых светодиодных светильника производства американо-украинской компании ITW Systems. Все это установила словацкая компания SEAK Energetics», — заявил на церемонии зампредседателя КГГА Александр Густелев.

Вся церемония по инициативе посольства США была пронизана напоминаниями о Маккейне. Его лицо мелькало на экране за спинами выступавших, в его честь объявили минуту молчания, а дипломаты едва ли не через слово упоминали, какой он был великий. На самом деле реальная биография Маккейна не совсем та славная легенда, о которой мы знаем.

Американские историки напоминают — в юности будущий сенатор благодаря связям отца-адмирала окончил военно-морскую академию и отправился делать карьеру во Вьетнам. По поводу заслуг Маккейна перед авиацией США во Вьетнаме иронизировали многие — есть свидетельства, что пилот Маккейн не был среди лучших и что именно по его вине американцы потеряли несколько новейших самолетов. В конце концов Маккейн оказался во вьетнамском плену.

Сообщалось, что в плену Маккейн сразу же сообщил свое имя и звание, и вьетнамцы по фамилии установили его высокие родственные связи. Пытать до смерти ценного пленника вьетнамцам не было смысла. Есть информация, что, предположительно, в плену Маккейн пошел на сотрудничество с вьетнамскими спецслужбами. Активисты американского движения «Ветераны Вьетнама» утверждают, что Маккейн в итоге действительно начал сотрудничать с вьетнамцами, заработав у товарищей по плену кличку «Певчая птичка».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Закрепившееся потом за Маккейном реноме идейного русофоба и его возможный стаж сексота — вещи, которые в постсоветской истории часто шли рука об руку. Из-за некоторых «загадок биографии» Маккейн в 2009-м с треском проиграл президентские выборы Бараку Обаме. Поэтому, когда экс-президент Порошенко в 2018-м предложил назвать именем этого персонажа одну из старейших улиц Киева, многие на Украине и в США были в шоке. Ранее в Киеве не было улиц, носивших имена подобных персонажей.

Кстати, сама улица находится в историческом центре города, на Печерске, рядом с ней — Центризбирком и комитеты Верховной рады. С 1963-го она носила имя главы киевской подпольной разведгруппы Ивана Кудри. Но посыл Порошенко поддержал киевсовет — депутаты-националисты решили увековечить покойного сенатора. А при Зеленском было принято решение «осветить Маккейну дорогу в ад», как отметили пользователи соцсетей.

«Нет, не в XIX веке! В XXI веке в центре столицы Киева открывают уличное освещение на таком уровне в честь «большого друга Украины» — сенатора Маккейна. Улицу, которую переименовали вместо Ивана Кудри, Героя Советского Союза! Без этого позорного переименования и американской делегации ее не смогли бы осветить», — негодовал по этому поводу Telegram-канал Pasha Today.

Местные жители скептически отнеслись к церемонии, ядовито отметив, что «на улице Ивана Кудри электричество было всегда». При этом многие подозревают, что за пафосным открытием фонарей кроется банальное отмывание денег.

«Выключили — отмыли денег — включили... Ну, заменили пару лампочек или фонарей. И тут для увеличения бюджета кто-то посоветовал пригласить гостей из посольства США», — пишут в соцсетях киевляне.

Как отметили некоторые горожане, именно Маккейн способствовал тому, чтобы теперь миллионы украинцев жили бедно, ездили на заработки за границу и считали каждый киловатт электричества и кубометр газа.

«Выпячивание его имени на карте Киева — не что иное, как национальный позор и прогиб перед американскими «хозяевами» страны», — отметил один из пользователей.

Обращаем внимание, приведенные реплики — это мнения отдельных пользователей украинских соцсетей, которые не являются позицией ФАН.

Тут хочется вспомнить памятник госсекретарю США Мадлен Олбрайт, установленный в Южной Митровице — городе на севере почти никем не признанной Республики Косово… Как говорится — параллели очевидны.