Зеленский пожаловался не «неправильное» освобождение Киева от фашистов в 1943 году

Киев, 8 ноября. Советский Союз «неправильно» освободил Киев от фашистов в 1943 году. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства сказал, что советские власти намеренно освободили город к годовщине Октябрьской революции. Зеленский назвал это жесткой прихотью.

​​"Жизнь человека — наивысшая ценность для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек — просто горючее. А если речь идет не об одном, а о 500 тысячах жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции…», — написал президент Украины в Telegram-канале.