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Нефть марки Brent торгуется по 83,71 доллара за баррель

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 09:39
Экономика
Нефть марки Brent торгуется по 83,71 доллара за баррель
wikipedia.org  /  PD

Москва, 8 ноября. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 83,71 доллара за баррель, что на 1,17% выше цены на момент закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные ICE Futures.

Министры стран ОПЕК+ на прошлой неделе согласовали продолжение сокращения добычи на декабрь. Участники соглашения договорились придерживаться прежнего плана, несмотря на призывы США ускорить наращивание производства.

С начала дня нефть Brent уже подорожала на 0,97 доллара. В то же время демонстрирует рост и техасский сорт WTI. Декабрьские фьючерсы на американскую нефть торгуются по 82,31 доллара за баррель, поднимаясь на 1,28%.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее объяснил, почему страны ОПЕК+ сохранили условия сделки. По его словам, экспортеры ожидают сезонного снижения спроса. Кроме того, рынок продолжает оставаться под давлением пандемии и связанных с ней факторов.

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