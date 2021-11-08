Отмену нештрафуемого порога скорости и развал работы соцтакси обсудят в «Патриоте»

Нештрафуемый порог превышения скорости на дорогах России должен быть снижен с нынешних 20 км/ч до 5 км/ч. Нарушителям же скоростного режима будет грозить административный арест и штрафы до 20 тыс. рублей. Вдобавок никаких скидок при своевременной уплате штрафов за превышение скорости быть не должно — такие поправки предлагают депутаты Госдумы в новый КоАП.

Почему законодатели хотят отменить нештрафуемый порог скорости и скидки при уплате штрафов? Как будут наказаны водители грузовиков, умышленно разрушивших оборудование тоннеля на дамбе? Почему социальные такси в Петербурге бойкотируют работу — их приходится ждать часами, а цены перестали быть социальными?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и его гость, депутат петербургского ЗакСа Андрей Малков.

Прямой эфир в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» состоится в понедельник, 8 ноября, в 14:00.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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