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ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по уровню доступности аренды жилья

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 09:35
Экономика
ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по уровню доступности аренды жилья
pixabay.com  /  Skitterphoto

Москва, 8 ноября. Более половины семей, состоящих из двух работающих взрослых и двух детей, в девяти регионах РФ могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на достойном уровне повседневное потребление. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Лидером по доступности аренды стал Ямало-Ненецкий автономный округ — там позволить себе снять такое жилье могут 72,6% семей. На втором и третьем местах оказались Чукотский автономный округ и Магаданская область с долей в 67,3% и 63,3% соответственно.

Также в число регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (59,6%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (55,8%), Кемеровская область (53,8%), Ненецкий автономный округ (52,5%), Сахалинская область (51,8%) и Ленобласть с результатом 51,5%.

Таким образом, в рейтинге преобладают северные регионы страны. Эти субъекты федерации характеризуются относительно высокими зарплатами, а объем жилого фонда здесь достаточно велик еще со времен СССР, объясняют аналитики.

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 16 крупных городах РФ за октябрь подскочила на 6% относительно сентября. Об этом сообщили эксперты «ЦИАН.Аналитики».

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