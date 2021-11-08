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Цены на газ в Европе остаются высокими

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 09:32
Экономика
Цены на газ в Европе остаются высокими
gazprom.ru

Москва, 8 ноября. Стоимость фьючерсов на природный газ в Европе к концу недели выросла на 0,3%, до 882,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures.

Цены на голубое топливо продолжают оставаться высокими в связи с низкими объемами в подземных хранилищах. Месяц назад котировки газа установили рекорд, поднявшись почти до 2000 долларов. Однако вскоре рынок начал стабилизироваться. Впрочем, даже коридор цен 800-900 долларов считается высоким. Для сравнения, год назад топливо стоило всего 200 долларов за тысячу «кубов».

Снижение цен связано с сообщениями о готовности «Газпрома» начать заполнять европейские хранилища газа. При этом на прошлой неделе компания не стала бронировать дополнительные мощности газопровода «Ямал — Европа» на первый квартал следующего года.

Топ-менеджер «Газпрома» Елена Бурмистрова ранее заявила, что компания не поддерживает рынок экстремально высоких цен. Она подчеркнула, что «Газпром» выступает за стабильный и предсказуемый рынок газа.

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