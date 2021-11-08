Фильм «Вечные» Хлои Чжао вышел в прокат в России

Москва, 8 ноября. Фильм лауреата «Оскара» Хлои Чжао «Вечные» стал доступен для российских зрителей. Картина вышла в прокат 8 ноября.

Мировая премьера «Вечных» состоялась в середине октября. Зрители уже поделились своим мнением о картине. Большинство посетителей кинотеатров поставили высокую оценку «Вечным».

В фильме рассказывается о представителях инопланетной расы Вечных. Они уже семь тысяч лет живут на Земле и защищают людей от древнейших врагов. Долгое время Вечные были в тени, но после событий в «Мстителях: Финал» им приходится объединиться против врагов, пишет RT.

Хлоя Чжао, получившая в этом году два «Оскара» за фильм «Земля кочевников», призналась, что хочет снять «Звездные войны». Если ей доверят режиссерское кресло, то это станет еще одним проектом в непривычном для нее жанре.