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Фильм «Вечные» Хлои Чжао вышел в прокат в России
Общество
Фильм «Вечные» Хлои Чжао вышел в прокат в России
Кадр из фильма «Вечные»

Москва, 8 ноября. Фильм лауреата «Оскара» Хлои Чжао «Вечные» стал доступен для российских зрителей. Картина вышла в прокат 8 ноября.

Мировая премьера «Вечных» состоялась в середине октября. Зрители уже поделились своим мнением о картине. Большинство посетителей кинотеатров поставили высокую оценку «Вечным».

В фильме рассказывается о представителях инопланетной расы Вечных. Они уже семь тысяч лет живут на Земле и защищают людей от древнейших врагов. Долгое время Вечные были в тени, но после событий в «Мстителях: Финал» им приходится объединиться против врагов, пишет RT.

Хлоя Чжао, получившая в этом году два «Оскара» за фильм «Земля кочевников», призналась, что хочет снять «Звездные войны». Если ей доверят режиссерское кресло, то это станет еще одним проектом в непривычном для нее жанре.

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